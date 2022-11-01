Форум «Наука для всех» прошел в Электростали | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 16:35 Форум «Наука для всех» прошел в Электростали

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Научно-экспериментальный форум «Наука для всех» прошел в Электростали. В нем приняли участие школьники средних классов. Ребята не только отвечали на вопросы по различным предметам, но и проводили опыты и эксперименты.

Форум «Наука для всех» в формате экспериментариум проводился на трех площадках. В нем приняли участие ученики шестых-восьмых классов школ, лицеев и гимназий города.

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Школьникам с помощью опытов нужно было ответить на непростые, но интересные вопросы. Задания были по пяти предметам. На каждой станции ребята проводили эксперименты.

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«Это такой начальный шаг в науку. Когда теория подкрепляется практикой, это очень увлекает, мотивирует. И впоследствии помогает ребенку создать свою индивидуальную траекторию развития», — рассказала директор школы № 15 Елена Соколова.

Также и для педагогов провели мастер-классы. Новые методы преподавания учителя возьмут на вооружение.

«Считаю, необходимо для педагогов собираться вместе. А такие мастер-классы чудесно помогают нам лучше узнать друг друга, увидеть что-то новое в своей работе и немножко отдохнуть», — рассказала учитель начальных классов школы № 5 Галина Зыкова.

Основная задача форума — расширение кругозора школьников и повышение мотивации к изучению различных предметов.

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