25 мая 2023, 14:54
Форум для предпринимателей проведут в Солнечногорске 26 мая
Бесплатный форум, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, проведут на базе загородного комплекса The Sun Event в Солнечногорске. Гостей ждет активная программа с деловой частью и фуршетом.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что спикеры форума обсудят с участниками актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса, расскажут о защите прав и едином налоговом счете. У предпринимателей будет возможность задать вопросы.
Реклама
Форум пройдет на берегу озера Сенеж по адресу: Солнечногорск, Тимоновское шоссе, с1С1. Начало — в 12:00.
Количество мест ограничено. Предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Форум организован администрацией Солнечногорска при поддержке центра «Мой бизнес» и союза «Промышленники и предприниматели городского округа Солнечногорск».
Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Солнечногорск
Бизнес
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама