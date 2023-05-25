Подмосковье 25 мая 2023, 14:54 Форум для предпринимателей проведут в Солнечногорске 26 мая Unsplash

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Бесплатный форум, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, проведут на базе загородного комплекса The Sun Event в Солнечногорске. Гостей ждет активная программа с деловой частью и фуршетом.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что спикеры форума обсудят с участниками актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса, расскажут о защите прав и едином налоговом счете. У предпринимателей будет возможность задать вопросы.

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Форум пройдет на берегу озера Сенеж по адресу: Солнечногорск, Тимоновское шоссе, с1С1. Начало — в 12:00.

Количество мест ограничено. Предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Форум организован администрацией Солнечногорска при поддержке центра «Мой бизнес» и союза «Промышленники и предприниматели городского округа Солнечногорск».

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.