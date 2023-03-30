Подмосковье 30 марта 2023, 14:48 Форум для педагогов дошкольного образования пройдет в Подмосковье 31 марта Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Форум с международным участием для педагогов детских садов и дошкольных развивающих центров состоится в Подмосковье 31 марта. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Региональный форум называется «Ярмарка педагогических идей» — он пройдет на базе Академии социального управления. На мероприятии рассмотрят современные тенденции и педагогические технологии в дошкольном образовании. Обсудят внедрение новой федеральной образовательной программы. Среди спикеров выступят специалисты из разных регионов России, а также педагоги из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

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