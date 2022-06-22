Фонд развития промышленности профинансирует три подмосковных инвестпроекта

Заявки трех компаний Подмосковья на получение льготного финансирования одобрил Фонд развития промышленности. Они будут работать в сфере импортозамещения. Об этом рассказала глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.

Реализация трех инвестпроектов обойдется Фонду более чем в 621 миллион рублей, рассказывает министр. Поддержку получат компании «Георг Полимер», «Софос» и «Деке Экстружн».

«Все заявки на получение финансирования сопровождались сотрудниками регионального ФРП. Всего с начала года Фонд развития промышленности РФ уже одобрил выделение займов для 9 подмосковных проектов импортозамещения», — рассказала Екатерина Зиновьева.

«Георг Полимер» получит около 230 миллионов рублей по программе «Производительность труда» и направит их на развитие производства по выпуску пластиковых упаковок в Подольске. «Софос» будет выпускать закаленное огнеупорное стекло в Солнечногорске и получит на этот проект 77 миллионов по программе «Проекты развития». Компании «Деке Экстружн» предоставят заем на 312 миллионов рублей по программе «Формирование компонентной и ресурсной базы». Организация займется выпуском кровельных вентиляций, фасадных панелей и фитингов водосточных систем.