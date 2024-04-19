Подмосковье 19 апреля 2024, 21:09 Фонари уличного освещения установят в Лобне у школы № 2 Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин курирует микрорайон Южный. Совместно с депутатом Михаилом Стельмахом он провел обход улиц Силикатная, Кольцевая, Фестивальная, Первая, Калинина.

Евгений Аптекин сообщил, что все недостатки выявлены и ответственным лицам уже даны поручения их устраненить. По просьбе жителей принято решение установить фонари уличного освещения вдоль дороги у школы № 2, а также обозначить место пешеходного перехода. Локально произведут уборку территорий, установят лежачие полицейские и отремонтируют ветхие заборы.

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Курирующие заместители главы города продолжат обходы территорий и проверят выполнение поставленных задач.

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