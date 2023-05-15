15 мая 2023, 14:42
ФОК в Можайске достроят до конца 2023 года
Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Можайске достигла 60%. Его достроят до конца этого года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Двухэтажный спортивный объект возводится на 1-й Железнодорожной улице в Можайске. Работы ведут с февраля 2022 года в рамках нацпроекта «Демография». В строительстве задействовали более 90 человек и пять единиц техники.
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«Сейчас продолжаются работы по кладке наружных стен, монтаж металлоконструкций, штукатурка стен, устройство теплотрассы», — уточнили в ведомстве.
В комплексе площадью более пяти тысяч «квадратов» оборудуют универсальный спортивный зал с трибуной на 500 мест, зал борьбы с трибуной на 100 мест, тренажерный и тренировочный борцовский залы и вспомогательные, административные помещения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в Подмосковье.
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Можайск
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