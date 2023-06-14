14 июня 2023, 10:14
Флешмоб с 12-метровым триколором прошел в Мытищах ко Дню России
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли в Мытищах. Волонтеры провели флешмоб с 12-метровым триколором на площади перед домом культуры «Яуза».
Праздник начался в парке Мира с концерта «Моя Россия». На сцене выступил Губернаторский оркестр Московской области.
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На площади перед домом культуры «Яуза» организовали развлекательное шоу. Здесь выступили вокальные коллективы молодежного центра «Импульс» — «Голос» и «Аллегро».
Для гостей проводили мастер-классы. Любой желающий мог сплести фенечку с триколором и сделать значки, написать свое пожелание городу и прикрепить его на большую деревянную матрешку.
Концертную программу разбавили викториной. После прошла церемония награждения юнармейцев и выступление военно-патриотического клуба «Граница». Завершился концерт номером от местного коллектива художественной гимнастики.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил выдающихся жителей региона в День России.
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