Подмосковье 12 июня 2023, 13:03 Андрей Воробьев наградил выдающихся жителей Подмосковья в День России Фото: Антон Чернов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и региональные награды выдающимся жителям Подмосковья. Мероприятие приурочили ко Дню России.

«В этот день, как никогда, мы уделяем внимание людям, которые своей вовлеченностью в дела государства и региона обеспечивают важные перемены. Я рад видеть и молодое поколение, и ветеранов — это те, кто работает, живет в Подмосковье очень давно и много сделал для нашей страны», — сообщил Воробьев.

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Глава региона вручил награды участникам СВО. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил начальник штаба 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Денис Клетенкин. Орденом «За доблесть и мужество» наградили добровольца Вячеслава Панькина, который сражался в Лисичанске и Рубежном.

«Хочу выразить слова благодарности вам и вашим коллегам от главнокомандующего первого армейского корпуса, от моего командира девятой отдельной бригады, за тот неоценимый вклад, который был сделан», — заявил Панькин.

Звание «Почетный гражданин Московской области» присвоили директору Учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николаю Доморацкому. Он долгое время служил в системе гражданской обороны, был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов

Звание «Заслуженный учитель РФ» получила педагог начальных классов школы № 16 из Коломны Наталья Медова, почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ» — директор «Тепло Коломны — объединенные инженерные системы» Николай Герлинский. А главному врачу пушкинского санатория «Виктория» Василию Найденову присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Также награды вручили тренерам, руководителям предприятий. Кроме того, губернатор вручил российские паспорта победителям школьных олимпиад — Екатерине Кудиновой из гимназии имени Примакова и Ильясу Биктимирову из физико-математического лицея № 5 из Долгопрудного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

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