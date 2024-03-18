Подмосковье 18 марта 2024, 18:58 Финансовые квизы и квесты провели на стенде Подмосковья на выставке «Россия» Дмитрий Белицкий

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Фестиваль финансовой культуры и грамотности продолжается в Московской области. На этой неделе центральной площадкой мероприятия стал стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия».

На стенде Подмосковья проводят викторины и квесты по кибербезопасности, лекции и квизы по финансовой грамотности, презентации банковских продуктов и многое другое. Например, сегодня ПСБ и Академия ПСБ провели викторину по кибербезопасности «Киберзащитники» и квест по финансовой грамотности. Участники акции научились создавать финансовую «подушку безопасности», распознавать интернет-мошенников и делать первые шаги в инвестициях.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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