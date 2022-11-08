Финальный забег в рамках «Беговой лиги Подмосковья» пройдет в Одинцове 19 ноября | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 19:40 Финальный забег в рамках «Беговой лиги Подмосковья» пройдет в Одинцове 19 ноября

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В одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной пройдет ранее перенесенный забег в рамках «Беговой лиги Подмосковья». Об этом рассказали в Минспорта региона.

Трейл «ОдинцовоRUN» станет пятым и заключительным стартом первого сезона проекта «Беговая лига Подмосковья».

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Для взрослых участников трейла будут предложены три дистанции: три, пять и 10 километров. А для детей — 300 и 600 метров.

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Регистрация на забег будет проходить в два этапа. Первую партию промокодов получат участники, которые уже были зарегистрированы на забег. Им на электронную почту 8 ноября придут письма с подробной инструкцией, промокод будет действовать 48 часов. Применить его можно будет на любую дистанцию, независимо от предыдущей регистрации. Для всех остальных участников «Беговой лиги Подмосковья» промокоды будут размещены в разделе «Маркет» на сайте проекта 10 ноября, в 19:00.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб по следж-хоккею оказался на третьем месте на чемпионате России.