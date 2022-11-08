Подмосковный клуб по следж-хоккею оказался на третьем месте на чемпионате России | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 19:33 Подмосковный клуб по следж-хоккею оказался на третьем месте на чемпионате России

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В Ханты-Мансийске, в Ледовом дворце спорта, закончился первый круг чемпионата России по следж-хоккею. Подмосковье на нем представила команда «Феникс», которая провела сразу шесть матчей и набрала 31 очков. Команда одержала четыре победы и два поражения. Теперь она оказалась на третьем месте, уступая только двум командам.

За последнее время эта команда оказалась обновлена почти наполовину, это создает определенные сложности, но спортсмены с ними смогли справиться.

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«С позитивом смотрим на будущее, продолжаем готовиться и в следующем туре планируем показать еще более сильную игру», — прокомментировал итоги 1 круга главный тренер СХК «Феникс» Валерий Карпов.

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Новый сезон подмосковный клуб начал на позиции вице-чемпиона страны. В команде сейчас сразу девять новых игроков.

Впервые в Российской Федерации следж-хоккей появился в 2009 году. В этом же году состоялся первый чемпионат России по следж-хоккею, который прошел в Подольске на малой ледовой арене «Витязь».