Подмосковье 26 июня 2023, 17:07 Финальный этап фестиваля проектного творчества прошел в Подмосковье АСОУ

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В Подмосковья состоялся финал фестиваля проектного творчества среди школьников. Мероприятие прошло на базе Академии социального управления, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что в этом году фестиваль проводился в формате хакатона под названием «Расширяя горизонты». В финале выступили учащиеся 8 и 10 классов Подмосковья. В течение месяца ребята проходили отбор: школьный, муниципальный и зональный.

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«Команды, состоящие из четырех-шести школьников и педагога-наставника, разработали свои проекты и представили их на предварительной защите. После доработки проектов состоялась итоговая презентация», — добавили в министерстве образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти Московской области заинтересованы в активном развитии системы дополнительного образования в регионе и вкладывают в это значительные ресурсы.

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