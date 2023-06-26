Подмосковье 26 июня 2023, 13:31 «Если команда вдохновлена, дети приходят». Воробьев — о подходе к обучению в школах искусств Подмосковья Воробьев предложил провести дополнительное обучение для работников ДШИ в Подмосковье

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Власти Московской области заинтересованы в активном развитии системы дополнительного образования в регионе и вкладывают в это значительные ресурсы. На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами, заслушав доклад министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова. Глава региона предположил, что нужно организовать обучение сотрудников в сфере допобразования.

«В любом дворце культуры если директор, команда испытывают вдохновение, то и дети, и взрослые приходят. Хор поет, дети танцуют. И то и другое важно. Мы тратим на это заметные ресурсы и заинтересованы, чтобы был результат. <…> Может быть, нужно пригласить сюда, может быть, выехать на территорию, провести какую-то конференцию и обучение, то есть помочь. Может быть, на базе Истринского музея, может быть на базе какого-то ДК», — рассудил губернатор Воробьев.

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Обращаясь к Кузнецову, он добавил, что важны не сами «бодрые доклады» по теме, а их содержание. Министр ответил, что доложил лишь о первом этапе работы, направленном на то, чтобы «все-таки обратить внимание на дома культуры», привлечь туда посетителей. Следующим этапом станут корректировки программ и направлений, приглашения преподавателей и творческих коллективов.

«Мы видим, что в здравоохранении [началась] вот эта работа, обмен, обсуждения, коммуникация с главными врачами, с заведующими поликлиниками, <…> и взаимопонимание растет. А если мы думаем, что ДК и ДШИ — это „периферия“, то мы неправильно думаем», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее он поручил проверить эффективность работы учреждений допобразования в Подмосковье и отметил, что итоги для разных учреждений были разными: какие-то из них популярны, а работа некоторых других нуждается в усовершенствовании.