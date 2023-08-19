Подмосковье 19 августа 2023, 16:05 Финальная летняя смена стартовала в детском лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске Министерство социального развития Подмосковья

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Август близится к завершению, совсем скоро стартует новый учебный год. Перед началом школьных дней несколько сотен ребят отправились в детский лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминского округа, где открыли последнюю смену уходящего лета.

«Этим летом детский оздоровительный лагерь „Литвиново“ распахнул свои двери для детей участников специальной военной операции. Сегодня в лагере стартовала финальная, шестая смена. Ребята проведут ближайшие две недели в безмятежной атмосфере веселых и познавательных занятий», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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В учреждении дети будут заниматься футболом, баскетболом, волейболом, плаванием и теннисом. Также для ребят организовали мастер-классы, где школьники смогут научиться рисовать, танцевать, готовить и разбираться в робототехнике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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