Подмосковье 24 января 2023, 12:39 Кубок главы по спортивно-бальным танцам прошел в Подольске

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Кубок главы по спортивно-бальным танцам прошел в Подольске. На нем состязались участники от семи до 35 лет из 25 регионов. Они соревновались в латиноамериканских и европейских танцах.

Третье место заняла представительница Ногинска, которая теперь мечтает стать тренером по румбе. Шестилетняя Милана Широковская участвовала в турнире впервые. Мама рассказала, что спорт так увлек девочку, что теперь она мечтает стать тренером.

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Турнир прошел как этап Кубка Российского танцевального союза. Результаты пойдут в общероссийский рейтинг. По итогам турниров будет выведен чемпион в Кубке сезона.

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