Подмосковье 17 апреля 2024, 14:30 Финал всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» начался в Химках Финал всероссийской студенческий олимпиады начался в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии» подходит к завершению. Финальный этап стартовал в Химках на базе Московского государственного института культуры.

Московский государственный институт культуры собрал на итоговых испытаниях участников олимпиады из ведущих вузов страны. Всего в этом году по направлению «Креативные индустрии» зарегистрировались почти 18 тысяч человек, из них смогли пройти отборочный этап лишь 2179 студентов.

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Задания в финале будут командные и индивидуальные, а также ориентированные на практику.

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