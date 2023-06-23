Подмосковье 23 июня 2023, 15:00 Финал творческого благотворительного проекта для многодетных семей и пожилых людей прошел в Талдоме

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В арт-усадьбе Веретьево подвели итоги благотворительного проекта «Творческое лето: торсион-папье», организованного фондом социальных программ Подмосковья «Исток». Благодаря акции многодетные семьи, дети-сироты и ребята в сложной жизненной ситуации, а также пожилые люди получили возможность освоить новую технику изготовления поделок из крученой бумаги.

Тонкое плетение и сложные формы. Порой трудно поверить, что все эти поделки — из бумаги. Технику торсион-папье придумали в России 15 лет назад, и сейчас она становится по-настоящему популярной. Занятие требует усидчивости и концентрации: сперва нужно сделать устойчивый каркас, а после — скрутить материал и придать предмету форму. Участники проекта освоили такой способ за полтора месяца и создали для конкурса в общей сложности 167 работ.

«Очень трудный был выбор. Могу смело сказать, что каждая работа — это маленькое произведение искусства. Я всем вам желаю свои навыки развивать и не забывать», — отметила на церемонии награждения президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Конкурс стартовал в Подмосковье 13 апреля. В нем приняли участие ребята и родители из многодетных семей, пенсионеры и дети-сироты.

«Хочу сказать огромные слова благодарности Екатерине Юрьевне и ее коллегам. У нас самый замечательный фонд в Подмосковье — фонд „Исток“, который всегда очень внимательно, заботливо и чутко относится ко всем вопросам наших жителей», — сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Самый волнительный момент — награждение. Каждому вручили диплом и призы.

Организаторы отмечают, что техника торсион-папье — это не просто знакомство с новым ремеслом, но и полезная физическая активность. Рукоделие, например, развивает мелкую моторику помогает в развитии речи. Значит, проект точно будет иметь продолжение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион повысил выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом.

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