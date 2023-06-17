Подмосковье 17 июня 2023, 03:24 Финал турнира по велосипедному спорту состоится в Сергиевом Посаде 17 июня

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На велотрассе BMX в Краснозаводске в Сергиевом Посаде пройдет финальный этап соревнований по велосипедному спорту в дисциплине «классик». Заезд состоится 17 июня в рамках Кубка губернатора Московской области — 2023, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В турнире поучаствуют около 150 спортсменов. Их разделят по возрастам: мальчики и девочки 2011-2016 годов рождения и юноши и девушки 2006-2010 годов рождения, а также мужчины и женщины.

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Также велосипедную гонку примет 24 июня Одинцово. Заезд состоится в парке культуры и отдыха округа, где пройдет региональный этап гонки на время в дисциплине «маунтинбайк».

Финал по направлению «кросс-кантри маунтинбайк» запланировали в Орехово-Зуеве 15 июля. Уже 22 июля в деревне Красная Дубрава этого же округа пройдет гонка по экстремальным видам спорта Rampstroy Land.

Обладателя Кубка губернатора Московской области по велоспорту объявят по результатам финалов всех дисциплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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