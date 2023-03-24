Подмосковье 24 марта 2023, 05:30 Финал Студенческой хоккейной лиги Подмосковья состоится 25 и 26 марта

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Победители чемпионата молодежной и студенческой хоккейной лиги Московской области определятся 25 и 26 марта. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В субботу сыграют сборные Красногорска и Электростали. Встреча начнется в 19:30.

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Заключительный матч «доигровок» пройдет в воскресенье. На лед выйдут хоккеисты «Электростали» и «Чехова». Начало игры в 20:00. Прямые трансляции игр можно посмотреть на YouTube-канале лиги.

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В прошлом сезоне чемпионом СХЛ Московской области стал коллектив из Чехова. На втором месте оказался Можайск, а на третьем — хоккеисты из Мытищ.

Тройка призеров представит Московскую область на первенстве СХЛ России. Турнир пройдет в Нижнем Новгороде в апреле 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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