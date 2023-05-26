Подмосковье 26 мая 2023, 12:52 Финал первого этапа фестиваля «Город танцует в парках» пройдет в Подмосковье 27 мая АНО «МосОблПарк»

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Первый этап фестиваля «Город танцует в парках» завершится в Подмосковье 27 мая. Руководителем мероприятия выступил хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин.

Как рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья, в Щелкове, Балашихе и Реутове выступят по 10 танцевальных коллективов, которые прошли отбор жюри. Это почти 300 участников.

В состав жюри вошли Егор Дружинин, победитель шоу «Танцуй» и обладатель балетной премии «Душа Танца» Александр Могилев, а также актриса театра и кино Елена Подкаминская. Ведущими мероприятия станут актеры Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.

Второй этап фестиваля пройдет с 19 августа по 2 сентября. Принять участие в проекте могут все желающие танцевальные коллективы, независимо от подготовки, после прохождения дистанционного отбора.

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