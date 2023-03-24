Подмосковье 24 марта 2023, 16:05 Финал областного конкурса «Женщина — Герой» состоялся в Красногорске Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

Читать 360tv в

Финал областного конкурса «Женщина — Герой» прошел 23 марта в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. За звание поборолись пять жен, матерей и сестер участников СВО.

«Говорят, что мужчины любят женщин только 8 Марта. Это неправда. Мы чествуем женщин-героев постоянно, а в нынешних реалиях каждая женщина — Герой!», — заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Реклама

Конкурсантки показали видеопрезентации, творческие номера и поучаствовали в дефиле в образах, отражающих силу духа и внутренний мир женщин-героинь.

Реклама

Победительницей номинации «Мисс очарование» стала жительница Истры Анастасия Досаева. «Мисс вера, надежда и любовь» назвали Ирину Волосар из Клина, а «Мисс мужество» — Юлию Юрину из Истры.

Звание «Мисс зрительских симпатий» получила Маргарита Селищева из Красногорска. Конкурс выиграла Юлия Калаева из Лотошина. Она получила звание «Женщина-герой».

Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

«Герои сегодня — жены, сестры и матери наших военнослужащих. Их работа не менее важна, ведь на них семьи — продолжение рода, а значит, продолжение нашей страны», — заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелковом с Международным женским днем. Сейчас там служат 117 женщин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».