Подмосковье 05 марта 2024, 20:13 Финал чемпионата студенческой мини-футбольной лиги Подмосковья прошел в Щелкове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Финальные состязания чемпионата студенческой мини-футбольной лиги Подмосковья состоялся 5 марта в Щелкове. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных округов региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями среди юношеских сборных стали учащиеся Зарайского педагогического колледжа. Со счетом 5:3 они выиграли в матче за чемпионский титул у команды Сергиево-Посадского колледжа. «Бронзу» получила команда из Павловского Посада.

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​Футболистки Государственного социально-гуманитарного университета из городского округа Коломна стали чемпионками среди девушек. Третье место получила команда Мытищинского колледжа, победив с разгромным счетом 9:1 команду Зарайского колледжа.

​Лучшими игроками турнира признали Валерию Синицину из Мытищинского колледжа и Владислава Морозова, игравшего за Зарайский педагогический колледж.

За звание чемпионов боролись 32 команды юношей и семь команд девушек. Турнир проводится уже второй сезон подряд в рамках «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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