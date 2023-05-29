Подмосковье 29 мая 2023, 23:53 Фильмы с участием Александра Абдулова покажут в подмосковных летних кинотеатрах в июне ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“

Читать 360tv в

Сегодня, 29 мая, исполнилось 70 лет со дня рождения легенды советского кино Александра Абдулова. В его честь в июне в летних кинотеатрах Московской области будут показывать фильмы с его участием, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Ретроспективную программу подготовили креативное бюро «Регион», киноконцерт «Мосфильм», Госфильмофонд России и подмосковный минкульт.

Показы пройдут в Богородском, Истре, Кашире, Можайске, Реутове, Сергиеве Посаде, Серпухове, Солнечногорске и Талдоме. Вход свободный.

Александр Абдулов сыграл более чем в 100 фильмах. Его можно увидеть в картинах «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в округах проведут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».