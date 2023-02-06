Подмосковье 06 февраля 2023, 16:46 Филиал женского бизнес-сообщества открылся в Долгопрудном

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Филиал женского сообщества «Нежный бизнес» открылся в Долгопрудном. Проект объединит предпринимательниц города и окажет им поддержку в развитии своего дела.

Проект «Нежный бизнес» появился в России четыре года назад. За это время к нему присоединились свыше шести тысяч человек. Новое отделение открыли в Долгопрудном по инициативе предпринимателя Екатерины Албеговой.

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«С декабря прошлого года я начала объединять девушек-предпринимателей, и на данный момент в сообщество Долгопрудного вступило порядка 50 человек, и число это с каждым днем растет», — отметила она.

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На торжественном открытии участницы встречи знакомились и представляли свое дело. Лидер движения «Нежный бизнес» в Подмосковье Надежда Карисалова отметила, что объединение дает возможность предпринимательницам делиться опытом и идеями, заводить полезные знакомства и узнавать новое на вебинарах.

«Кроме того, они узнают о мерах государственной поддержки, о фондах, работающих в Московской области. Гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, фонды поддержки промышленности и поддержки экспорта — многие предприниматели даже не знают, что такие существуют. Приходя в наше сообщество, они получают эти знания», — добавила она.

Чтобы стать участницей проекта, необходимо заполнить анкету на сайте сообщества.

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