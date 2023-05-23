Подмосковье 23 мая 2023, 11:40 Филиал областного медколледжа № 1 в Дмитрове отремонтируют к концу года

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Филиал Московского областного медколледжа № 1 в Дмитрове закрыт на ремонт. Сейчас строительная готовность объекта составляет 50%. Работы завершат к концу года.

В медицинском колледже обучаются порядка 400 студентов. Готовят специалистов по направлениям: сестринское, акушерское и лечебное дело. Каждый год учреждение выпускает около 150 дипломированных медсестер. Однако за 55 лет в колледже ни разу не проводили капитальный ремонт.

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«Здание 1966 года. Практически не ремонтировалось, состояние было плачевным», — рассказала директор Дмитровского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 Нина Сергеева.

Сейчас на объекте идут демонтажные работы. Подрядчик обновит фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменит окна, отремонтирует и увеличит количество аудиторий. Стройплощадку осмотрел глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«В этом году в рамках программы „Здравоохранение Подмосковья“ в муниципалитете ремонтные работы будут также проведены в психиатрической больнице № 5, завершится ремонт взрослой поликлиники в Дмитрове. Обновленную детскую консультацию Синьковской больницы уже с комфортом посещают около 40 ребятишек в день. Наша задача — создать все условия и для пациентов, и для будущих медицинских кадров», — отметил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе.

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