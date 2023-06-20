Подмосковье 20 июня 2023, 10:32 Филиал диагностического центра МОНИКИ открылся в Реутове

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В Реутове открылся филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского. Он рассчитан на пациентов из восточной части Подмосковья и тех, кому неудобно добираться до головного центра.

«Здесь ведут прием врачи-специалисты третьего уровня — кардиологи, неврологи, эндокринологи, гематологи, гастроэнтерологи, ревматологи и терапевты. На сегодняшний день работает одна смена, но с осени планируется прием врачей в две смены», — прокомментировал директор МОНИКИ Константин Соболев.

В будущем в филиале намерены расширить перечень профилей, по которым будут вести приемы. Кроме того, там откроют дневной стационар для пациентов и будут проводить телемедицинские консультации с главными внештатными специалистами региона.

Чтобы пройти лечение в КДЦ МОНИКИ, пациентам необходимо получить направление от лечащего врача.

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