Подмосковье 05 апреля 2024, 13:50 Фигуристки из Химок выиграли 3 медали на областных соревнованиях Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсменки из Химок выиграли медали в трех категориях на областных соревнованиях по фигурному катанию. Прокаты прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер».

Участие в турнире приняли 135 фигуристов в возрасте от шести до 17 лет. Награды разыгрывались в семи разрядах. Химчанка Вера Майорова стала лучшей в программе 3-го спортивного разряда. Мария Щербакова получила серебро в рамках 1-го юношеского разряда. Бронзовую медаль в 1-м спортивном разряде выиграла Софья Кемалова.

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«Искренне поздравляю наших девочек с отличными результатами. Желаю продолжать в том же духе и не останавливаться на достигнутом», — сказал лидер Движения общественной поддержки в Химках Владимир Харитонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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