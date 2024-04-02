02 апреля 2024, 17:34
Фигуристка из Химок выиграла бронзу на областных соревнованиях
Спортсменка из городского округа Химки Пелагея Ищенко завоевала бронзовую медаль на областных соревнованиях по фигурному катанию в норме «Юный фигурист». Состязания прошли на ледовой арене имени Мышкина в Наро-Фоминском городском округе.
Соревнования, организованные Федерацией фигурного катания Подмосковья, привлекли участников из различных городов региона, в том числе Одинцова, Подольска, Балашихи и Чехова. Спортсмены боролись за медали в различных категориях и возрастных группах.
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«В этих соревнованиях участие принимали сильнейшие фигуристы Подмосковья. Благодаря упорному труду и постоянным тренировкам Пелагея достойно отстояла честь нашего округа», — отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.
Фигуристы из Химок ранее ранее заняли призовые места на Спартакиаде учащихся России. Анна Мезенцева и Роман Романычев завоевали бронзу в парном катании.
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