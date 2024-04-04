04 апреля 2024, 11:34
Фестиваль «Зарайская нива» в Подмосковье пригласил на ярмарку и концерт 6 апреля
Фестиваль-выставка «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля. На нем проведут смотр сельскохозяйственной техники, ярмарку, мастер-классы, дегустации и многое другое.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль приурочили к началу весенних полевых работ. Он объединит на своей площадке местных сельхозпроизводителей и фермеров.
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Мероприятие начнется с театрализованного представления. Для гостей также проведут концерт с участием народных ансамблей, хореографической студии, вокальных коллективов и других артистов. На фестивале пройдет смотр техники, ярмарка, викторины, дегустации, развлекательные программы и мастер-классы для всей семьи.
Участниками станут свыше 10 партнеров, в том числе Мособлдума, Минсельхозпрод Подмосковья, руководители сельхозпредприятий и другие.
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