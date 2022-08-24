Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Подольске 28 августа

В Дубровицах, на Певческом поле 28 августа стартует Тринадцатый Московский областной фестиваль народного творчества под названием «Славянское подворье». В мероприятии примут участие 17 коллективов, которые приедут в Подольск из девяти российских регионов — а также 32 коллектива из Подмосковья.

На фестиваль приедут участники из Тверской, Ярославской, Астраханской, Калужской, Владимирской, Воронежской, Рязанской, Тульской и Магаданской областей. На сцене пройдет гала-концерт лауреатов Всероссийского конкурса «Троицкие обереги».

Главными гостями фестиваля станут ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, а также Государственный ансамбль русской песни и танца «Садко» Московской областной филармонии.

Кроме того, на Певческом поле будут организованы различные развлечения для детей и взрослых. Там будут проводиться активные игры, установят разные аттракционы и карусели.

Помимо этого, всех гостей фестиваля ждут и гастрономические сюрпризы. Будут предложены блюда национальной кухни, уха, больше 20 видов барбекю, различная выпечка, десерты. Участникам предложат попить чай из настоящего самовара. Гвоздем программы станет огромная сковорода диаметром 2 метра, на которой пожарят картошку с грибами.

В 13:00 на Певческом поле пройдет большой хоровод, в который смогут встать как взрослые, так и самые маленькие. Всех детей за участие будут угощать пирогом. Пройдут познавательные конкурсы и викторины, мастер-классы и выставки. Гостям предложат бесплатно сходить на экскурсию в усадьбу «Дубровицы». Завершится праздник красочным файер-шоу.

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