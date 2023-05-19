Подмосковье 19 мая 2023, 13:00 Фестиваль садоводства и цветоводства пройдет в Павловском Посаде 20 мая Unsplash

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Товары для цветоводства и огородничества представят на фестивале «Дачный сезон» в Павловском Посаде. Мероприятие организовано при содействии центра «Мой бизнес» Подмосковья в качестве поддержки предпринимателей.

«Дачный сезон» — это площадка для общения садоводов, цветоводов и фермеров. Здесь же предприниматели смогут получить поддержку по развитию своего дела. Специалисты центра «Мой бизнес» расскажут об услугах и возможностях, которые доступны в Московской области.

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Для посетителей приготовили концертную программу и ярмарку с большим ассортиментом товаров для сада и огорода. В рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества и будет представлена продукция от фермерских хозяйств.

Мероприятие состоится 20 мая с 12:00 до 15:00 по адресу: Павловский Посад, улица Кирова, 85.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства в решении самых разных вопросов. Губернатор региона Андрей Воробьев еще раз подчеркнул это на встрече с представителями бизнеса.

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