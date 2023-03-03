Подмосковье 03 марта 2023, 17:58 Фестиваль профессий прошел для школьников в Луховицах

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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Луховицах. Проект призван помочь школьникам понять, кем они хотят стать в будущем.

Организаторы фестиваля — Министерство образования Подмосковья и Центр опережающей профессиональной подготовки. Участие в нем приняли почти 500 школьников округа.

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«Идем учиться туда, где учились родители, друзья, а иногда дети имеют таланты к абсолютно другим профессиям. Надеемся, сегодняшнее мероприятие поможет выявить эти таланты, направить их», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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Мастер-классы по 15 направлениям провели для ребят четыре техникума. Школьники делали прически, примеряли обмундирование пожарных и даже управляли роботами для полного погружения в будущую профессию.

К сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов. Откроется и уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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