Подмосковье 17 мая 2023, 09:33 Фестиваль профессий для школьников прошел в Шатуре

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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Шатуре. Участниками стали почти 600 учеников 8-х и 9-х классов. Школьники на практике узнали об особенностях разных рабочих специальностей.

Идея создания фестиваля принадлежит Министерству образования Московской области совместно с подмосковным Центром опережающей профессиональной подготовки. Его цель — помочь выпускникам с выбором профессии.

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Представители двух техникумов провели на фестивале в Шатуре мастер-классы по 15 специальностям. Школьники собирали водопровод, схему поворотника машины, делали прически и тренировались в фигурной нарезке овощей. Акцент сделали на востребованных на рынке труда специалистах — особенно тех, кто нужен именно в родном округе.

«Химическая отрасль — это те выпускники, которых забирают практически с третьего курса. Они уже с 3-го курса начинают работать на крупных предприятиях, в том числе в фармацевтике», — рассказала исполняющая обязанности директора «Рошальского техникума» Екатерина Грязнова.

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