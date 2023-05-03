Подмосковье 03 мая 2023, 15:25 «Целый город в городе». Воробьев — о новых школах и детских садах в ЖК «Пригород Лесное» Андрей Воробьев рассказал о новых школах и детских садах в ЖК «Пригород Лесное»

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Школу для 1,1 тысячи учеников и детский сад откроют в жилом комплексе «Пригород Лесное» в этом году, а в следующем — поликлинику и еще один детский сад. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это крупнейший ЖК в Ленинском округе. Там построят большое количество социальных объектов.

В жилом комплексе «Пригород Лесное» возведут девять школ, 17 детских садов, две поликлиники, больницу. Откроют пожарное депо, храм, отделение полиции и паркинги для машин.

Очень много молодых семей живет в ЖК «Пригород Лесное». И 1 сентября мы открываем здесь очередную большую школу. Андрей Воробьев

Помимо школы, уже в мае откроют современный детский сад. Вместе с тем в ЖК начали строить первую из двух поликлиник.

«До конца 2024 года планируют ввести, запрос на нее большой», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Сегодня в «Пригороде Лесном» живут 27 тысяч человек, однако через 10 лет здесь построят еще 144 многоквартирных дома — количество людей вырастет до 90 тысяч.

«Так получается, что это уже не пригород, а целый город в городе. Люди рассчитывают на комфортные условия, когда покупают новое жилье, и наша задача — разместить в шаговой доступности все социальные объекты», — подчеркнул Андрей Воробьев.

О новых школах и детских садах

Новая школа в жилом комплексе уже на заключительном этапе строительства. Она разгрузит существующую Мисайловскую школу № 1, где дети учатся в две смены.

«На территории предусмотрели спортивное ядро, зоны отдыха. Планируем завершить строительные и монтажные работы к концу мая. Будет подарок ребятам к 1 сентября», — сказал представитель компании-застройщика Александр Шундрик.

В третьем квартале 2025 года в «Пригороде Лесном» достроят еще одну школу, которая примет 1,1 тысячи учеников.

Сейчас в микрорайоне есть три детских сада, а в мае планируют открыть четвертый, рассчитанный на 360 малышей. Пятый появится в 2024 году.

Кроме того, жители попросили губернатора решить вопрос о строительстве Дома культуры, спортивной школы и катка. Инвестор уже рассматривает возможность возвести здесь физкультурный центр, четыре хоккейные площадки и бассейн.

К сентябрю 2024 года в ЖК откроют общественный образовательный центр с различными кружками. Также в «Пригороде Лесном» появятся офис МФЦ и отделение банка.

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