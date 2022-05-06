Военно-патриотический фестиваль «Победная весна 45-го» прошел в Ногинске. Гости могли в неформальной обстановке пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. На сцене выступили творческие коллективы.

Ногинск находится в Богородском городском округе, где живут 25 ветеранов Великой Отечественной войны. Самому молодому из них — 95 лет.

Гости фестиваля смогли пообщаться с ветеранами, задать свои вопросы, услышать воспоминания о войне. Фестиваль прошел в парке Волхонка.

«Я прошел через войны. Мы всегда выполняли поставленную задачу полностью, и никто никогда, я не помню такого случая, чтобы кто-то струсил или не выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Раненные, искалеченные, но мы знали, что за ними — Россия», — поделился полковник запаса Воздушно-десантных войск Владимир Зайцев.

Центр допризывной подготовки провел военно-спортивную эстафету. Каждая палатка — испытание на время, а это чистка картофеля, сборка и разборка автомата, оружейная викторина, тир.

«Мы планировали 200 человек, а собралось больше. Радует, что молодежи много. В каждой семье есть свой герой», — рассказал заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

На фестивале работала полевая кухня. Также прозвучали песни военных лет и стихи. Инициатором фестиваля выступил Центр поддержки инициатив.