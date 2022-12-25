Подмосковье 25 декабря 2022, 22:38 Фестиваль необычных елок стартовал в Можайске

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В Можайске проходит фестиваль креативных елок, среди них есть металлические, экологичные деревянные и даже плюшевые. Необычные деревья украсили улицу Московскую.

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В конкурсе уже участвуют 60 елок, но организаторы уверены, что в этом году инсталляций будет как минимум 100. Фантазию проявили воспитанники детских садов, учащиеся школ, а еще сотрудники банков, магазинов и просто активные жители округа.

При создании креативных елей в ход идет буквально все — газетные вырезки, старые гаджеты, велосипедные колеса.

«Мне очень приятно, что фестиваль креативных елок проходит уже второй год в городском округе, вдвойне приятно, что количество участников растет, растет кратно. В этом году приняли участие не только наши муниципальные команды — детские сады и школы, но приняли участие простые жители, бизнесмены, более 60 елок у нас поставлено, каждая из них абсолютно разная, каждая заслуживает своего внимания, заслуживает своей оценки. Эту традицию мы будем поддерживать», — сказал глава Можайского г. о. Денис Мордвинцев.

С 30 декабря по 10 января в Можайском округе пройдет общественное голосование, после чего объявят победителей конкурса креативных елок.

Также в этом году в Можайске впервые объявлен конкурс «Креативный снеговик», сделать его можно из любых материалов. Он проходит в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера».

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