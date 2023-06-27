Подмосковье 27 июня 2023, 11:31 Фестиваль национальных культур и традиций Сабантуй пройдет в Люберцах в 2024 году Фото: пресс-служба Сабантуя в Дубне

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Московский областной фестиваль национальных культур и традиций Сабантуй состоится в 2024 году в Люберцах.Торжественная передача символа праздника заместителю главы городского округа Люберцы Александру Сорокину — бронзового крылатого коня «Тулпар» — состоялась в Дубне.

«Только в нашем регионе проживает 140 национальностей и народностей. Главное во все времена — жить в дружбе, знать больше друг о друге и уважать традиции», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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В Московской области Сабантуй проходит с 2002 года. Считается, что праздник появился около тысячи лет назад. Дословно с тюркского «Сабантуй» переводится как «Праздник плуга» и является торжеством труда.

«В наши дни такие праздники, направленные на объединение всех жителей страны, очень важны. Событие, посвященное традиционным ценностям нашей страны, культуре, спорту и традициям ее жителей, способствует единению граждан», — отметил председатель Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров.

Сабантуй отмечают по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и Москве. В Казани же этот праздник является государственным.

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