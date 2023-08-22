Подмосковье 22 августа 2023, 11:02 Фестиваль народных промыслов собрал свыше 250 участников в Шатуре Телеканал «360»

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Фестиваль народных промыслов «Край Мещерский — край богатый» в 6-й раз прошел в Шатуре. Свои работы на празднике представили более 250 мастеров из разных регионов страны, включая Луганскую Народную Республику.

Участники привезли в село Кривандино угощения и развлечения на любой вкус. Гости фестиваля могли примерить на себя доспехи средневекового рыцаря, познать тонкости гончарного и кузнечного ремесла, увидеть конное шоу и древнерусскую свадьбу.

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«Проект совершенно социальный, то есть участие для всех ремесленников бесплатное. Есть те, кто не первый год принимает участие, в связи с этим география у нас увеличилась. Представители — Московская область и 10 близлежащих областей России», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Шатура Ирина Ваврик.

На будущий год в планах организаторов — перенести фестиваль на исторический берег реки Поле и сделать его многодневным, этнографическим и еще более разнообразным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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