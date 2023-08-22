Подмосковье 22 августа 2023, 14:12 Фестиваль народных промыслов прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Фестиваль традиционных промыслов «Марфинская палитра» прошел в Мытищах после двухлетнего перерыва. Участие в нем приняли 12 центров и домов культуры округа.

Учреждения Мытищ объединились в пять команд, чтобы продемонстрировать свои знания народных промыслов и умения в ремеслах. Конкурс состоял из пяти этапов. Участники представили не только свои тематические работы, но и лучшие кулинарные рецепты. Желающие смогли продегустировать домашний квас, соленья, ароматное жаркое и синие пельмени.

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На традиционной ярмарке можно было приобрести мед разных сортов, выпечку, сладости и сельскохозяйственную продукцию. Также работал пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Победителем фестиваля стала объединенная команда домов культуры «Подмосковье» и «Пирогово». Все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки.

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