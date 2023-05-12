Подмосковье 12 мая 2023, 15:21 Фестиваль народных промыслов пройдет в Истре 13 и 14 мая Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фестиваль народных промыслов пройдет 13 и 14 мая на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское под Истрой. В мероприятии примут участие мастерские из России и стран СНГ.

Гостям фестиваля будет представлен широкий ассортимент товаров: посуда, предметы декора, керамика, платья, сшитые по старинному крою, мыло ручной работы и многое другое.

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Все желающие также смогут принять участие в лазертаге, пострелять из лука, посетить ферму и отдохнуть в кафе. Для детей проведут различные мастер-классы, включая аквагрим, валяние игрушек и изготовление сырного мыла.

Фестиваль будет проходить два дня с 10:00 до 18:00.

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