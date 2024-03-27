Подмосковье 27 марта 2024, 14:09 Фестиваль народных художественных промыслов пройдет в Клину 5 апреля Пресс-служба администрации города или района

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Фестиваль народных художественных промыслов пройдет 5 и 6 апреля в Клину. Для гостей в стенах КДШИ им. П. И. Чайковского проведут три концерта.

Как рассказали в администрации округа, первый концерт состоится 5 апреля. На нем выступит ансамбль казачьей песни «Люди вольные». Для зрителей подготовят уникальную фольклорную программу с игрой на народных инструментах.

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На следующий день, 6 апреля, на сцене выступят Московский казачий хор и Государственный театр танца «Казаки России».

Фестиваль проходит в Клину каждую весну с 2015 года. На нем свою культуру и традиции представляют артисты со всей страны.

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