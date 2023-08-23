Подмосковье 23 августа 2023, 14:28 Фестиваль народной культуры «Лен цветет» прошел в Щелкове Телеканал «360»

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Фестиваль народной культуры «Лен цветет» в 3-й раз прошел в парке усадьбы Фряново. Гости и жители городского округа Щелково собрали урожай льна и поучаствовали в мастер-классах по ручному прядению и ткачеству.

Еще во время народных гуляний в мае жители посадили около 100 квадратных метров льна, за которым до августа ухаживали работники историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново». На фестивале урожай собрали. По словам мастерицы по прядению Ольги Сирениной, эта традиция позволяет познакомить детей с русской культурой и историей промыслов.

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Все желающие смогли поучаствовать в тереблении льна, часть которого после обработки будут использовать во время интерактивной экскурсии «Как рубаха в поле выросла» в качестве демонстрационного материала. На такой выставке школьники смогут увидеть процесс создания льняных нитей и даже попробовать себя в этом деле. Остальной урожай пойдет на полотно, которое представят сотрудники музея уже на следующем фестивале.

«Этот фестиваль — идея сотрудников нашего музея. Тогда мы задумались о том, что Щелковский край — все-таки текстильный край. Везде были шелкоткацкие фабрики — и во Фрянове, и в Щелкове, и в других поселках. Но шелк и тутового шелкопряда мы тут не вырастим. И мы подумали, эту текстильную тему попробовать возродить, но с той культурой, которая нам доступна. И, конечно, эта культура — лен», — рассказала старший научный сотрудник историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» Екатерина Послыхалина.

Для гостей фестиваля подготовили концертную программу с участием народных коллективов, мастер-классы по кузнечному делу, прядению и ткачеству. Также работала выставку народных промыслов «Ярмарка мастеров».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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