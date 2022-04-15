Фестиваль молодежной лиги КВН прошел в Ногинске

Фестиваль молодежной лиги КВН «Богородский сезон» открыли в Ногинске. Семь команд из Ногинска, Ямкина, Большого Бунькова, Королева и Куровского боролись за призовые места и заряжали позитивом зрителей.

Источник фото: телеканал «360»

Первой на сцене районного дома культуры выступила сборная округа «Третье дыхание». Ребята не боролись за кубок, а просто задали ритм и выступили в качестве ведущих шоу.

«Молодежь Подмосковья и наша Богородская не только занимается волонтерскими акциями, в военно-патриотических мероприятиях участвует, в субботниках в посадках деревьев, она еще и находит время на КВН. Это говорит о том, что у них очень позитивный взгляд, оптимистичный настрой, и это приятно», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360»

На сцене представили миниатюры о ковиде, шутки о санкциях и локальный юмор. Жюри подход оценило.

Источник фото: телеканал «360»

«Все было своевременно, на злобу дня, и это очень здорово. Поэтому я уверен, что будет ждать не просто участие в фестивале, а чтобы выходили в Премьер-лигу, в Высшую лигу. И пускай эти кадры готовятся именно здесь, на Богородской земле», — сказал депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге фестивальный кубок забрали домой гости — команда «Исправимся» Технологического университета из Королева.