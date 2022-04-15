Каким будет «Рассвет». В Ногинске презентовали внешний облик будущего кинотеатра

До сих пор ситуация с кинотеатром держит в напряжении Ногинск. Почти пять месяцев местные жители наблюдали за работами на здании. Пришло время представить проект обновленного кинотеатра — фасада здания. Его автор — архитектор, краевед, житель Ногинска Евгений Маслов.

«Вы видите на картинке панорамные стекла. Когда за ними будут видны люстры, столики кафе, выставочные пространства для картин наших художников, то здание заиграет иначе. Днем оно будет прозрачное, а вечером — светиться огнями», — рассказал Маслов.

Собственник здания Спартак Меликян рассказал об этапах работ. Всего их три. Главная задача первого — запустить работу трех кинозалов. На втором и третьем — демонтировать павильоны перед кинотеатром и сделать современный сквер.

«Будет два входа: один с 3-го Интернационала, где сейчас павильоны, которые снесут на втором этапе. И второй — со стороны улицы Патриаршей. Предусмотрена зона развлечений: фудкорты, места отдыха. Еще планируем выделить 400-500 квадратов для детского развлекательного центра», — объяснил Меликян.

Сегодня кинотеатр не может быть просто кинотеатром. Скорее это часть большой развлекательной инфраструктуры. Напомним, здание продали в 2013 году и у нынешнего собственника — своя бизнес-позиция.

На встречу пригласили инициативных жителей, Союз художников, Общественную палату. Обсуждение получилось эмоциональным. Одни хотят вернуть прошлый «Рассвет». Другие рады, что в центре больше не будет руин и наконец, появится современное благоустроенное пространство для отдыха.