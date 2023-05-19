Подмосковье 19 мая 2023, 11:59 Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Истре с 5 по 9 июля Министерство культуры и туризма МО

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Продажа билетов на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовала в Подмосковье. В этом году событие посвятят 150-летнему юбилею великого русского композитора Сергея Рахманинова.

Билеты на фестиваль уже доступны по ссылке. Концерты состоятся с 5 по 9 июля на новой площадке под открытым небом, а 8 и 9 июля на фестивале пройдут дни Большого театра. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» и поэму «Колокола».

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«В этом году мы расположим сценическую площадку между музеем „Новый Иерусалим“ и Ново-Иерусалимским монастырем. Это позволит принять больше зрителей, чем в предыдущие годы, значит прекрасную музыку наших великих русских композиторов услышит еще больше людей», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

«Царящую красоту музыки Рахманинова, необыкновенный, божественный свет, который она излучает, еще раз ощутят в полной мере все, кто посетит концерты нашего традиционного фестиваля „Лето. Музыка. Музей“. Он посвящен юбилею великого русского композитора, что дает редкую возможность охватить почти всю палитру его одухотворенного творчества», — подчеркнул президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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