Фестиваль «Лен цветет» пройдет в Щелкове в 22 мая

В щелковском парке историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» 22 мая состоится фестиваль «Лен цветет». Он посвящен одной из древнейших в истории прядильной и масленичной культуре, обработке льна и связанных с ним народных обрядов.

Гостей фестиваля ждут в субботу с 13:00 до 17:00, отмечено в публикации на интернет-странице фестиваля. Для них подготовили концерт с участием фольклорных коллективов, выставку-продажу народных промыслов «Ярмарка мастеров» и мастер-классы. Всех желающих пригласят на совместную посадку льна.

«Фестиваль проводится с целью изучения, сохранения, возрождения и популяризации народной традиции возделывания льна, ручного прядения и ткачества, а также фольклорно-песенной и обрядовой народной культуры», — сказано в тексте приглашения.

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