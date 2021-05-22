Четвертый гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» прошел в Егорьевске

Гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» прошел в регионе в четвертый раз — его провели в Егорьевске. Мероприятие также посетили жители Воскресенска и Луховиц. Участники обсудили актуальные проблемы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что участники форума смогли задать вопросы министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, главным врачам медицинских учреждений, а также главам городских округов. В рамках форума также обсудили нехватку кадров в медицинских организациях и их материально-техническую базу.

«Мы всегда работаем на результат и поэтому ведем открытый диалог с жителями. Проблемы и вопросы, озвученные сегодня жителями, услышаны, даны соответствующие поручения. Какие-то вопросы, например, стройка и ремонт, решаются не так быстро. Что-то решается на месте», — отметила Стригункова.

Она добавила, что во время форума прозвучал вопрос о возобновлении работы кабинета охраны зрения в Егорьевской больнице Им уже занялся главный врач медучреждения. Министр здравоохранения региона подчеркнула, что все поручения будет контролировать лично.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, модератор форума Евгений Мартынов заявил, что гражданские форумы «Подмосковье. Здоровье» показали не только комплексную работу министерства здравоохранения региона, главных врачей медицинских организаций, глав округов и Общественной палаты, но и открытость власти.

Он подчеркнул, что сейчас жители могут воспользоваться 58 медицинскими Telegram-чатами. Там на их вопросы о здравоохранении ответят не позднее чем через два часа. Кроме того, все участники могли проверить свое здоровье в специально оборудованном центре. Там можно было пройти общие исследования и сделать прививку от коронавируса.

Следующий форум «Подмосковье. Здоровье» состоится 28 мая в Кашире. В нем также примут участие жители Серебряных Прудов и Зарайска. Планируется, что регион проведет 20 таких форумов.