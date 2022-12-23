Подмосковье 23 декабря 2022, 09:19 Фестиваль ледовых скульптур пройдет в Подольске

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Мастера ледовых скульптур со всей России съехались в Подольск для подготовки к фестивалю уличных фигур. В город завезли 50 тонн чистого льда из Екатеринбурга.

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Профессионалы приехали в Подольск из Рязани, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Пензы, Красноярска, Чебоксар, Тюмени, Якутска, Минска и Москвы. Они уже приступили к работе и несколько дней готовят свои зимние инсталляции. У каждого — свой сказочный сюжет, своя задумка. Уже 24 декабря жители и гости города смогут увидеть ледяные фантазии от 12 мастеров России.

«Наш фестиваль ледовых скульптур не имеет аналогов в Подмосковье. Каждый желающий сможет увидеть ледовое чудо, ведь скульптуры будут радовать нас до самого конца зимы», — отметил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

В декабре в Подмосковье стартовала благотворительная акция — каждый житель может осуществить новогоднюю мечту какого-нибудь ребенка из Донбасса, Запорожья и Херсона.

«Этим ребятам нужна особая забота, тепло. Я уверен, что мы это сделаем, как и прежде, от чистого сердца», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

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