Фестиваль «Кухни народов мира» прошел в День города в Шатуре | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 04:55 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль «Кухни народов мира» прошел в День города в Шатуре Pxhere.com

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Кубанский борщ, казахский бешбармак и армянские пироги бабаяночки. В селе Дмитровский Погост в День города прошел традиционный гастрономический фестиваль «Кухни народов мира». В этот раз на площади собрались более 20 коллективов.

Участники представили национальные блюда армянской, кубанской, казахской и русской кухонь. Каждый желающий мог попробовать любое угощение.

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Фестиваль — мероприятие не только гастрономическое, но и театрализованное. Петр I, например, приглашал гостей отведать свои любимые блюда: перловку с печенкой и секретным ингредиентом в виде рассола от маринованных огурцов, уху и блины.

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Определить победителей жюри было не просто: настолько все блюда были красивыми и вкусными. В итоге наградили всех. В подарок кулинары городского округа Шатура получили бытовую технику, посуду и аксессуары для кухни.

Карнавал прошел в Шатуре в День города. В шествии участвовали цыгане с медведем, тигры и ежи, а также известный советский мультяшка — Незнайка.

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