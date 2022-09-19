День города в Шатуре отметили красочным карнавалом | 360°

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День города в Шатуре отметили красочным карнавалом

Костюмированное шествие устроили в Шатуре в день города

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Под звуки циркового оркестра по улицам Шатуры прошел карнавал - так жители округа отметили День города. В шествии участвовали цыгане с медведем, тигры и ежи, а также известный советский мультяшка — Незнайка.

«Настроение хорошее. Мы думаем мы пойдем красивые, к нам все будут подходить и фоткаться. Все будет хорошо», — рассказывала о своих ожиданиях жительница поселка Анжелика Алексеева.

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Основная развлекательная площадка в Шатуре — парк культуры и отдыха. Здесь можно было научиться расписывать чашки, делать поделки, а еще купить изделия ручной работы от местных мастеров: украшения, игрушки, деревянные вазы. Самая вкусная часть праздника — аппетитный мастер-класс от известного московского шеф-повара Игоря Каца и его команды. Кулинарный мастер научил жителей Шатуры вкусно готовить баранину. А еще все желающие могли попробовать ягненка. Его шеф-повар приготовил прямо в парке по фирменному рецепту.

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Празднование Дня города в Серпухове началось с масштабного «Забега 683». В парке Жемчужина прошла акция «Наш Лес», а точкой притяжения талантов в этот день стал Комсомольский парк.

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